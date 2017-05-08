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陳星學生出面PTT上護航：憂鬱症患者易有幻覺

2017-05-08  23:44

〔即時新聞／綜合報導〕才女作家林奕含自縊事件發生至今，相關人陳星仍未出面說明，讓外界更加不滿。而今天有一位自稱是陳星學生的網友，在PTT上發文幫老師說話，表示陳星確實是一位實至名歸的好老師，並要大家「嘴放乾淨一點、公民素養多一點」，同時指出「憂鬱症患者易出現幻覺」，所以呼籲大家等待真相再下定論，但超莫名的語句敘述方式根本越描越黑，被網友打臉諷刺：「你邏輯是體育老師教的？」

有網友在PTT上發言表示自己是陳星以前的學生，針對林奕含事件有話要說，表示：「都不太相信這件事目前看起來的樣子，在我們眼裡，他的確是一個實至名歸的好老師」、「今天我是要幫我朋友po文，先說喔，我們不是工讀生」，還要大家不要一竿子「打翻一盤水餃」，前言到這已讓網友爆氣，批評這邏輯真的很有事。

隨後自稱為學生的女網友開始解釋「陳星約女學生參觀豪宅」，表示老師是在高三最後一堂課留下自己手機說：「等你們考上台北的學校，要來找老師玩！」，該網友表示：「我個人極度不相信老師私底下留手機以及約女學生去參觀豪宅這件事情」，還要大家不要覺得老師不澄清就是心虛，「總之，只要你們把嘴巴放乾淨點，公民素養多一點，靜下來聽他說，我相信他是一定會說的」。

女網友還指出小說內容不一定正確，因為「憂鬱症患者，容易出現幻覺、林奕含父母也發出聲明告訴大家小說內容不一定百分百正確」，並要大家不要用「用自以為的正義來看待這社會案件」。

網友看完後超傻眼，紛紛留言：「這哪家公關公司阿，功力超差的」、「工讀生臉好腫」、「護航文寫成這樣，陳星你教的真失敗」、「慢著，我要替體育老師護航，為何體育老師不能有邏輯」、「那沒陳星本人在旁『指導』是寫不出來啦！可以視為辯詞了」

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  • 有自稱是陳星以前學生的女網友出面幫陳星護航，但網友點出這篇護航瑕疵太多邏輯怪異，根本漏洞百出。（圖擷自PTT）

    有自稱是陳星以前學生的女網友出面幫陳星護航，但網友點出這篇護航瑕疵太多邏輯怪異，根本漏洞百出。（圖擷自PTT）

  • 女網友試圖幫老師陳星說話，但似乎越描越黑。（圖擷自PTT）

    女網友試圖幫老師陳星說話，但似乎越描越黑。（圖擷自PTT）

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