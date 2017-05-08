雲縣小一新生比去年少381人 24校新生4人以下

2017-05-08 21:43

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣國小新生完成報到，今年又比去年少381人，有24校新生人數4人以下，教育處表示，今年不裁併班，將推動混齡教育、特色學校、實驗教學等，給每個孩子最妥適學習環境。

教育處統計，今年戶籍新生人數有4559人，目前實際報到人數4359人，有200人未完成報到，新生班級數有256班，較去年少3個班級。

教育處統計資料顯示，新生人數4人以下的學校，大多集中水林、口湖、四湖、元長、土庫、古坑等鄉鎮，尤其是沿海偏鄉特別嚴重，幾乎都有3到4所學校新生人數不到4人，和安國小新生僅1人。

和安國小校長顏曉湘表示，今年雖然只有1名新生報到，但校方已針對該名學生國語、數學等主科規劃個別化教學方案，繪畫、音樂等藝能科目則採混齡教育，給孩子最好的教育。

雲林縣教育處副處長孫綿凰表示，今年已取消新生人數4人以下不開班政策，教育處已規劃包括混齡教學、特色學校、多元實驗學校等配套措施，讓每個孩子都能受到最妥適的教育。