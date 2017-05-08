離婚率退居全國第2 花蓮再推「離異父母共親職」

在「家是選擇題？」短片中，孩子對於選擇與爸爸或媽媽同住，陷入兩難抉擇。（記者王峻祺翻攝）

2017-05-08 21:35

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣離婚率自2014年起，連續2年列居全國之冠，去年平均值為2.63，雖高出全國0.34，但僅次於桃園市的2.66，退居全台第2，駐花蓮地方法院家事服務中心今與戶政機關合作，推出「家是選擇題？」短片，盼能喚起離異父母「共親職」的重視。

台灣離婚率排名亞洲第1、世界第3，花蓮縣的離婚率近2年則屢居全台首位，去年雖退居1名，但總計872對夫妻的離婚件數，仍引起家事服務中心的重視，推估除是夫妻因在外地工作，長期分居而助長離婚率外，大環境的外在因素及婚後相處問題，也是導致離婚的主因之一。

花蓮家事服務中心今年率全國之首，與縣內各戶政機關合作，推出全長近3分鐘的「家是選擇題？」短片，在夫妻登記離異的最後一道行政窗口時，盼讓父母雙方能夠冷靜省思，重新關注於婚姻衝突中，孩子最重要的權益問題。

家事服務中心社工督導林秋芳指出，台灣每天有近150對夫妻離婚，其中自行協議離婚者約占9成，若能把握在辦理離婚手續行政作業的時間內，推動「離異父母共親職」理念，就有機會倡導離婚父母，以子女的最佳利益作為考量。

她強調，第一線戶政機關人員，常見到離婚雙方為了快速完成離婚手續，立下對子女不利或顯失公平的協議內容，造成日後為行使親權而對簿公堂，播放短片的目的，就是希望離異夫妻能放下對彼此及婚姻的情緒，形成合作式的同盟關係，共同承擔起未成年子女的照顧與教養責任。

林秋芳說，許多父母離婚後，會面臨未成年孩子的監護權、生活撫養費及探視權等問題，若雙方無法達成共識，夾在中間的孩子就會陷入家庭紛爭的困境中，其中冗長的官司訴訟，又會造成孩子不安、焦慮的情緒。

花蓮縣政府民政處長蕭明甲說，戶政機關是作為兩願離婚的最後一道行政關口，盼能透過「家是選擇題？」片中孩子抉擇的兩難困擾，喚起父母對親職合作的重視，在結束夫妻關係的同時，也能不忘記父母子女的角色及責任。

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