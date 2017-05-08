離婚率退居全國第2 花蓮再推「離異父母共親職」
在「家是選擇題？」短片中，孩子對於選擇與爸爸或媽媽同住，陷入兩難抉擇。（記者王峻祺翻攝）
［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣離婚率自2014年起，連續2年列居全國之冠，去年平均值為2.63，雖高出全國0.34，但僅次於桃園市的2.66，退居全台第2，駐花蓮地方法院家事服務中心今與戶政機關合作，推出「家是選擇題？」短片，盼能喚起離異父母「共親職」的重視。
台灣離婚率排名亞洲第1、世界第3，花蓮縣的離婚率近2年則屢居全台首位，去年雖退居1名，但總計872對夫妻的離婚件數，仍引起家事服務中心的重視，推估除是夫妻因在外地工作，長期分居而助長離婚率外，大環境的外在因素及婚後相處問題，也是導致離婚的主因之一。
花蓮家事服務中心今年率全國之首，與縣內各戶政機關合作，推出全長近3分鐘的「家是選擇題？」短片，在夫妻登記離異的最後一道行政窗口時，盼讓父母雙方能夠冷靜省思，重新關注於婚姻衝突中，孩子最重要的權益問題。
家事服務中心社工督導林秋芳指出，台灣每天有近150對夫妻離婚，其中自行協議離婚者約占9成，若能把握在辦理離婚手續行政作業的時間內，推動「離異父母共親職」理念，就有機會倡導離婚父母，以子女的最佳利益作為考量。
她強調，第一線戶政機關人員，常見到離婚雙方為了快速完成離婚手續，立下對子女不利或顯失公平的協議內容，造成日後為行使親權而對簿公堂，播放短片的目的，就是希望離異夫妻能放下對彼此及婚姻的情緒，形成合作式的同盟關係，共同承擔起未成年子女的照顧與教養責任。
林秋芳說，許多父母離婚後，會面臨未成年孩子的監護權、生活撫養費及探視權等問題，若雙方無法達成共識，夾在中間的孩子就會陷入家庭紛爭的困境中，其中冗長的官司訴訟，又會造成孩子不安、焦慮的情緒。
花蓮縣政府民政處長蕭明甲說，戶政機關是作為兩願離婚的最後一道行政關口，盼能透過「家是選擇題？」片中孩子抉擇的兩難困擾，喚起父母對親職合作的重視，在結束夫妻關係的同時，也能不忘記父母子女的角色及責任。
相關影片請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 館長嗆台灣詠春之父 歡迎傳統武術6月來實戰！
- 醫病》每天2茶葉蛋1包鹽酥雞 他DIY時小老弟竟軟了...
- 日圓重現0.26字頭 專家籲：想換就別再等！
- 超大卡片來自總統府? 藍營見縫插針搞烏龍
- 墾丁傳鱷魚出沒 專家：可能是看到「綠鬣蜥」
- 69歲色醫出國嫖雛妓 行李箱裝這些讓人想吐
- MiLB》轉全職後援首戰 胡智為9球飆2K
- （影音）利菁拉不下臉扣客 情趣用品銷售卡關
- MLB》哈維違紀遭禁賽 史坦頓開轟直呼超滿意（影音）
- 中官媒扭轉韓戰觀點！ 批金日成還抱怨被捲入
- 審查公教年改 退休金均採計最後15年
- 吳敦義拚黨魁 自誇唯一能跨過濁水溪的人
- 表揚毅力媽媽 婆媳一門雙喜
- 男子北市士林遭刺傷 嫌犯當場遭逮捕
- 最凶殘檢察官顏漢文遭免職 喪失公務員資格
- 馬克宏大勝勒班 成最年輕法國總統
- MLB》技壓巨人王牌奎托 費德曼奪完投完封勝
- 法國大選》勒班致電賀馬克宏 誓成最強在野力量
- 劉以豪油頭粉面招學弟妹 面對鏡頭狂放電
- 青春設計節落幕 陳菊出席謝業者
- 讀報念經反前瞻 藍委要求「退回重擬、換召委」
- 批oBike亂停車 鳳林居民將抵制
- （影音）辰家準媳？曾之喬博得辰母歡心 再攻外甥女
- 李玟邀老蕭幫腔 為「她」哭花臉
- 豬哥亮病房一片寂靜 門外傳出XX引騷動
- C奶女神大解放 扣子全開露雪乳
- 政治的日常》政治的所在：鞍馬寺的義經傳說
- 中職》歡度母親節 「男神」言承旭將為悍將開球
- 〈有話職說〉第一次見面，請不要太真誠！
- 〈國際現場〉Q1穿戴式裝置 Apple Watch奪冠
- WHA推案一問三不知 立委痛批僑委會無作為
- 扯！ 溪釣民眾無力走下山 出動16警消攙扶
- Janet帶球按摩粉絲喊危險 讓醫生告訴你
- 港姐勇敢媽4年不離不棄 奮力照顧短腸兒
- 〈辦公室療癒站〉一枚一戰績 品味集郵趣
- 微風新女神曝光 繼昆凌後再主打混血風
- 藍正龍使壞 竟敢強暴她
- 吳敦義：參與WHA無關意識形態
- 柯建銘：先以靜制動 看國民黨有何招數
- 全大運》楊俊瀚100公尺全國紀錄帥氣接棒 易緯鎮兩年前就預測
- 王彩樺發毒誓 豬父女破冰沒靠她
- 木工扮假檢察官詐財 遭判刑1年1月
- 布莉姬「教」出法國總統！ 馬克宏聘妻入閣管教育
- 台股開盤上漲34.19點 報9934.13點
- 曾陶鎔「傳手氣」蘇緯達開轟
標題：離婚率退居全國第2 花蓮再推「離異父母共親職」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email