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花火人潮觀光亂象 陳光復縣務會議指示改善

離島施放燦爛花火，但公廁環境髒亂引發負評，澎湖縣長陳光復要求改善。（記者劉禹慶攝）

2017-05-08  19:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節升空以來，正式揭開觀光序幕，除了帶來大批人潮商機外，也凸顯許多亂象；澎湖縣長陳光復今在縣務會議，指示旅遊處針對船隻航行安全、夜航設備、船長和船員素質加強管理訓練，並宣傳布袋至龍門海運交通。

陳光復表示，目前正值花火節旅遊觀光旺季，大批觀光客紛紛到澎湖旅遊，機位卻一票難求，無法欣賞到璀璨煙火美景。為解決此一問題，已要求旅遊處加強宣傳布袋到馬公、龍門航線交通資訊，讓民眾和遊客清楚瞭解除了機票之外，還有另一種海運方式可以到澎湖觀光旅遊，以解決觀光旺季機位難求問題。

另外最近澎湖海域船難事件頻傳，日前發生「天富一號」遊艇擱淺在風櫃海域沉沒，船上68名遊客和3名船員全數平安獲救，雖無人命傷亡，但卻重創觀光形象。陳光復在會中要求旅遊處針對船隻夜航安全設備、船長素質、船員安全訓練加強管理，遊客上船後宣導逃生觀念及救生衣位置，以維護遊客安全。

另外，為推廣澎湖觀光，均衡地方發展，今年花火節首度走入各鄉舉辦，期望旅客都能深度體驗各鄉美好風光。吉貝日前舉辦花火節，將近有6000名遊客登島，帶動地方經濟，但網路上遊客也批評吉貝公廁髒亂，陳光復指示環保局在花火節或觀光旺季時候，協調相關單位派員打掃清潔公廁，不能讓遊客譏笑澎湖花火很美，但廁所髒亂，有損澎湖縣觀光地區形象。

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  • 嘉義布袋至澎湖龍門開航，不到一小時航程，希望紓解空運一票難求的狀況。（記者劉禹慶攝）

    嘉義布袋至澎湖龍門開航，不到一小時航程，希望紓解空運一票難求的狀況。（記者劉禹慶攝）

  • 天富一號遊艇擱淺，澎湖縣政府將加強船長船員及夜航訓練。（記者劉禹慶翻攝）

    天富一號遊艇擱淺，澎湖縣政府將加強船長船員及夜航訓練。（記者劉禹慶翻攝）

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