高醫辦母親節音樂會 男低音、鋼琴家輪流登台

2017-05-08 21:11

〔記者方志賢／高雄報導〕歡慶高醫大附設醫院創院60週年，高醫大「服務最美社」今舉辦母親節音樂會，邀學生社團弦樂社、聲樂社及男低音倪百聰、鋼琴家周婉容輪流登台演唱，優美樂音及歌聲吸引病友及家屬駐足聆聽。

高醫大及附設醫院的醫師、教授夫人組成「服務最美社」，今在醫院一樓大廳舉辦母親節音樂會，高醫大校長劉景寬、高醫大附設醫院院長鍾飲文、副院長黃尚志等人也全程參與。

音樂會邀台南應用科大音樂系副教授、男低音倪百聰、鋼琴家周婉容及高醫大弦樂社、聲樂社輪流登台演唱「天頂的星」、「愛的不得了」、「菩提樹」、「Queen of sheba」、「龍貓」等16首經典組曲。

劉景寬表示，「服務最美社」成立於2003年SARS之後，以志工服務病患及家屬，感謝這些志工多年來的服務，除了安排慰問病人活動，也舉辦音樂會，帶給附設醫院溫馨美好的氣氛。

劉景寬說，高醫大弦樂社、聲樂社在全國學生社團之中表現非常亮眼，經常得獎且每年固定在文化中心演出，超水準的演出，令人驚艷。