| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

高醫辦母親節音樂會 男低音、鋼琴家輪流登台

2017-05-08  21:11

〔記者方志賢／高雄報導〕歡慶高醫大附設醫院創院60週年，高醫大「服務最美社」今舉辦母親節音樂會，邀學生社團弦樂社、聲樂社及男低音倪百聰、鋼琴家周婉容輪流登台演唱，優美樂音及歌聲吸引病友及家屬駐足聆聽。

高醫大及附設醫院的醫師、教授夫人組成「服務最美社」，今在醫院一樓大廳舉辦母親節音樂會，高醫大校長劉景寬、高醫大附設醫院院長鍾飲文、副院長黃尚志等人也全程參與。

音樂會邀台南應用科大音樂系副教授、男低音倪百聰、鋼琴家周婉容及高醫大弦樂社、聲樂社輪流登台演唱「天頂的星」、「愛的不得了」、「菩提樹」、「Queen of sheba」、「龍貓」等16首經典組曲。

劉景寬表示，「服務最美社」成立於2003年SARS之後，以志工服務病患及家屬，感謝這些志工多年來的服務，除了安排慰問病人活動，也舉辦音樂會，帶給附設醫院溫馨美好的氣氛。

劉景寬說，高醫大弦樂社、聲樂社在全國學生社團之中表現非常亮眼，經常得獎且每年固定在文化中心演出，超水準的演出，令人驚艷。

廣告
  • 高醫大今舉辦母親節音樂會，邀學生社團聲樂社演出。（記者方志賢攝）

    高醫大今舉辦母親節音樂會，邀學生社團聲樂社演出。（記者方志賢攝）

  • 母親節音樂會邀男低音倪百聰（左二）演唱，高醫大校長劉景寬（左三）、附設醫院院長鍾飲文（右三）等人也全程參與。（記者方志賢攝）

    母親節音樂會邀男低音倪百聰（左二）演唱，高醫大校長劉景寬（左三）、附設醫院院長鍾飲文（右三）等人也全程參與。（記者方志賢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：高醫辦母親節音樂會 男低音、鋼琴家輪流登台


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.