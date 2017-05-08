東豐快與自行車道共線 議員要求自行車道不能廢

東豐自行車道沿線路樹成蔭。（台中市政府提供）

2017-05-08 19:50

〔記者張菁雅／台中報導〕東豐快速道路第1、2標工程可行方案，台中市政府規劃其中2公里多路段將與東豐自行車道共線，國民黨議員蘇柏興、張瀞分今天表示，這條自行車道是由鐵道改建，至今近百年歷史，每月遊客數萬人次，市府卻要「腰斬」全台第一條自行車道。建設局長黃玉霖則強調，東豐自行車道絕對不會廢掉，且在微調後，環境更好。

東豐快速道路第1、2標工程原規劃在石岡區採隧道工程，因地質安全引發爭議，市府重啟環評，並提出以「河堤方案」做為可行方案，強調較原方案省錢、省時。但該方案與東豐自行車道共線，自行車道必須位移約15公尺，已有當地居民發動連署反對此案。

蘇柏興、張瀞分表示，河堤方案有一半路段與東豐自行車道共線，而東豐自行車道過去是為載運山城地區的木材而興建，有近百年歷史，旁邊不少老樹，兩側綠蔭相當吸引人，成為全台聞名的自行車道，沿線共有27間自行車出租店，每家店每天平均出租200輛次自行車，市府腰斬自行車道，不僅破壞環境，業者生計也受影響，東豐快速道路要做，但東豐自行車道絕對不能廢。

黃玉霖指出，東豐自行車道絕對不會廢掉，河堤方案中有約2公里多路段與東豐自行車道共線，施工期間以維持現況自行車道運作為原則，避免自行車道中斷情形發生；另外，近豐原的部分車道狀況較不佳，常發生自行車擦撞意外，市府藉此機會整體提升東豐自行車道，未來也會設置驛站、自行車租借點，道路兩側一併發展觀光休閒產業。

黃玉霖也說，自行車道上大多數樹木會原地保留，如需微調，也會請專家協助，並採取整株調整的方式，在微調後，自行車道會更好，市府之前已舉辦3次地方說明會，未來也會繼續與居民溝通。