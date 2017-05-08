新竹園區二路行道樹易傾倒 「穿鐵架」固定

2017-05-08 21:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹科學園區道路廣植行道樹綠意盎然，但在通往新竹縣寶山鄉的園區二路（市竹3線）上，出現部分行道樹「穿鐵架」支撐，以防範強風吹倒；縣議員邱振瑋發現，其中幾棵樹幹上有勒痕和崁入釘死的鐵片，建議管理維護單位儘快改善，讓樹木健康生長。

科技部竹科管理局課長陳崇禮表示，園區二路（市竹3線）是由新竹市政府拓寬及栽種行道樹，現由該局與沿線廠商認養，兩側共2.4公里長，其中鋼鐵架是台積電協助架設，以免樹木傾倒壓傷用路人，但樹幹崁入鐵片部分則為認養前所遺留。市府則回應，本週將會勘了解，若有妨礙生長之虞，將儘快拆除。

邱振瑋表示，他行經園區二路一帶，發現行道樹以鋼鐵三腳架支撐固定，好像穿上鐵衣，若未配合樹木成長適時放寬，恐影響樹木生長；其中有4、5棵樹，樹幹出現疑似被纏繞的勒痕，甚至有鐵片被樹皮包覆，十分不友善。

陳崇禮說，園區二路的台灣欒樹等行道樹疑因樹穴小，不足1米寬，遇強颱或強風時特別容易傾倒，台積電多次主動通報，並協助市府迅速扶正，以維護交通順暢；不過，由於倒木曾發生壓傷用路人情事，加上車流量大，為員工安全起見，管理局與市府協調後認養該路段，並獲沿線的台積電、啟碁和鉅晶等3家廠商熱心支持。

其中，台積電進一步找樹木醫生商討後，去年春天採用鋼鐵架支撐樹木，以期更加穩固，也定期巡查調整鐵架。

樹醫李碧峰表示，一般而言，立支架是在樹木根系未完全長成前的一種臨時性措施，而非永久固定的設施，且應配合幹徑大小適時調整；已種植多年的行道樹若仍無法支撐，有可能是施工不良，如種太深、覆土太厚而導致根系生長不良，或是沒有選對樹種。在此狀況下用支架固定，恐怕是治標不治本的方法。

李碧峰並說，以樹穴植樹，在都市環境深受限制，營建署及台中市政府等都要求至少1.5米以上寬度，才可設計種植喬木，否則就只能種植小喬木或灌木類植栽。