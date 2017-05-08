日治時代2門墳墓佔用土地 台糖要求拆遷
2017-05-08 18:02
〔記者葉永騫／屏東報導〕台糖公司屏東區處進行土地資產清查，發現屏東市頂柳公墓旁土地遭到2門日治時期的墳墓佔用，屏東市公所已代為公告請家屬盡快遷移，否則將由台糖公司直接遷葬。
台糖公司土地廣擴，早期因為測量不夠精準，部分土地被佔用，現在測量技術較為精準，因此監察院及審計部要求台糖公司對所屬的土地進行清查，台糖屏東區處近日清查後發現屏東市頂宅公墓旁的工業地在日治時期被葬了2門公墓，由於找不到家屬，特別委請屏東市公所公告，限定家屬於3個月內自行遷移，如果逾期，台糖公司將代為遷葬。
台糖屏東區處資產課表示，現在清出來土地多數是早期測量誤差的土地，由於年代久遠，如果台糖公司沒有做為他用，多數同意租賃，而被墳墓佔用的部分，多數是與公墓連接的土地，早期因為墓地管理人員疏忽，民眾向鄉鎮市公所申請後，沒有現場勘查就核准，才會發生佔用台糖土地的情形，例如崁頂鄉公墓旁的農地就有許多墳墓佔用，但台糖公司考量民眾立場，多數要求補辦租賃手續，1年租金只有幾百元，如果是無主墳墓就會公告後遷移。
至於屏東市頂宅公墓的2門墳墓，因為佔用到工業用地，台糖公司已規劃作為工廠使用，因此一定要辦理遷移，無法出租。
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