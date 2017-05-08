醫訊》不需設籍北市 北市240家診所孕婦看牙免掛號費

2017-05-08 20:21

〔記者張議晨／台北報導〕婦女懷孕期間，易因荷爾蒙及飲食習慣改變，導致口腔環境變化，增加牙周病、牙齦炎機率，嚴重時會影響母體環境，易造成胎兒早產、體重過輕等現象。為確保媽媽懷孕期間的牙齒健康，北市衛生局推「好孕幸福募集」活動，今起至6月8日，孕婦可至北市240家牙醫診所免費洗牙，看牙還有「免掛號費」福利。

北市牙醫師公會理事長陳日生解釋，婦女在懷孕期間，牙齒狀況常變差，容易增加牙周病及齲齒發生率。且根據統計，口腔環境改變，早產及嬰兒體重過輕的狀況，會比口腔健康的孕婦高7.5倍，顯示孕婦口腔保健的重要。

陳日生說，健保署去年起提供孕婦每3月可免費洗牙1次，今年北市牙醫師公會及北市240家牙醫診所合作，持健保卡及孕婦健康手冊至「孕婦友善牙醫院所」，就可享有「免掛號費」福利，且不需設籍台北市，全國民眾都能受惠。

除孕婦看牙免掛號費外，今起包括大都會、台灣大車隊、皇冠車隊等也提供孕風親善服務。如大都會車隊就提供孕婦無障礙計程車、陣痛小黃、木蘭女司機等服務。台灣大車隊則有兒童安全椅預約、陪同就醫、看診取藥等。

「台北市為愛萌『牙』孕婦看牙免掛號費服務」參與之醫療院所名單