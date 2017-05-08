滿天星1號客輪傳故障 緊急搶修後已全速返航

滿天星客輪（右）檔案照片。（記者蔡宗勳攝）

2017-05-08 17:44

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕今日下午16點14分由澎湖馬公開出、搭載306名乘客的滿天星1號客輪，因為雙俥中有1俥絞到異物故障，只剩下1俥運作，原估計要延誤1.5小時，19點14分才能抵達布袋港，不過經過緊急搶修，已在17點36分排除故障，全速返航中，應該16點半就能返抵布袋港，整個狀況雖都在掌握中，但在船上多待一些時間，已不少乘客受不了而嘔吐。