| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

滿天星1號客輪傳故障 緊急搶修後已全速返航

滿天星客輪（右）檔案照片。（記者蔡宗勳攝）

2017-05-08  17:44

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕今日下午16點14分由澎湖馬公開出、搭載306名乘客的滿天星1號客輪，因為雙俥中有1俥絞到異物故障，只剩下1俥運作，原估計要延誤1.5小時，19點14分才能抵達布袋港，不過經過緊急搶修，已在17點36分排除故障，全速返航中，應該16點半就能返抵布袋港，整個狀況雖都在掌握中，但在船上多待一些時間，已不少乘客受不了而嘔吐。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 客輪 滿天星1號
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：滿天星1號客輪傳故障 緊急搶修後已全速返航


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.