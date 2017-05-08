使用率低 北市友善狗公車挨批

2017-05-08 17:45

〔記者郭安家／台北報導〕台北市今年初推友善狗公車，開放飼主帶寵物上車，前往迎風狗公園等寵物友善空間。台北市動保處長嚴一峯今下午於議會備詢指，根據乘客意見調查，還有71％乘客希望繼續辦下去；產發局長林崇傑也透露5月底續辦下去。不過，親民黨台北市議員林國成質詢指，今年3月狗公車平均只載0.08隻狗狗，質疑政策有太多業障。

林國成指出，就有大同區米克斯大型犬隻飼主投訴，604路、0東路線狗公車並未行經大同區，即便要搭乘捷運轉乘狗公車，又受限捷運公司的寵物箱尺寸規定，如長50公分、寬45公分、高40公分、體積則是99立方公寸，讓寵物無法上捷運，狗狗公車「看不到，也坐不到。」

林國成進一步說，今年1月友善狗公車營運迄今4個月，但平均每輛公車載運犬隻數令連1隻都不到，以604路線狗公車平均只載0.31隻狗、0東路線則載0.26隻狗，更扯是，今年3月604路公車竟平均只載0.08隻狗，不解數量如此低。

無黨籍台北市議員陳政忠也說，604路、0東路線狗公車並未行經士林、北投、大同、南港、文山區，該5區民眾如何搭乘狗公車去狗公園呢？動保處提供認養的米克斯狗，多數是大型犬隻，但市售寵物箱尺寸多為346.5立方公寸。

對此，林崇傑表示，因地緣條件關係，大同區等處沒有狗公車路線，會再找公共運輸處討論。嚴一峯則說，預計6月會在內湖第二座狗公園，接下來華山公園、文山區會再增設，此外也會通盤檢討找出狗活動區；但他坦言，找不到士林、北投區的空間，但「如果有里長同意速度會快很多，因為愛狗里長還是很多。」