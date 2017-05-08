墾丁傳鱷魚出沒 專家：可能是看到「綠鬣蜥」
2017-05-08 17:38
屏東縣滿州鄉佳樂水港口水域傳出有民眾發現鱷魚。（記者蔡宗憲翻攝）
〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣滿州鄉佳樂水港口水域傳出有民眾發現鱷魚，不過墾丁國家公園管理處處長劉培東強調，目前僅是民眾繪聲繪影，專家也指出，民眾有可能是看到「綠鬣蜥」，誤認成鱷魚。
綜合媒體報導，劉培東指出，目前基於安全考量，墾管處呼籲遊客在從事水域活動時要注意安全，至於到底有沒有鱷魚？劉培東表示目前僅是民眾「繪聲繪影」，沒有照片或影像可證明是否有鱷魚，已經請相關人員了解。劉培東解釋，因為港口溪是封閉式的「沒口溪」，因此無法確定民眾口中的鱷魚到底是出現在淡水水域還是鹹水的海水區域，出沒地點還有待釐清。
另外，屏東縣政府林業及保育科長侯俊男表示，台灣並未有野生鱷魚，很可能是人為棄養，又或者民眾目擊的是「綠鬣蜥」，因為綠鬣蜥是許多人熱愛飼養的進口寵物，無攻擊性，但因身形可長大至1公尺，導致有些民眾會棄養。
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