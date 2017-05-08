這家健身業者消費糾紛最多…消保處直接點名

健身中心消費糾紛多，行政院消保處點名香港商世界健身公司（WORLD GYM）是消費爭議案件數最多的業者。圖為World Gym桃園店外觀。（資料照，記者陳昀攝）

2017-05-08 17:27

〔記者吳亮儀／台北報導〕健身中心消費糾紛多，行政院消保處點名香港商世界健身公司（WORLD GYM）是消費爭議案件數最多的業者，去年全國申訴件數達601件，占整體申訴數的64.9％。

越來越多民眾開始健身，消保處觀察，自2014年起消費糾紛不斷攀升，3年來都以世界健身公司申訴案件數居冠，申訴數所占比例曾在前年高達81.1％，共646件。

消保處特別點出，在消費爭議案件中，「健身教練課程過度推銷」、「消費者購買多筆教練課程所衍生之使用期限」最有爭議，已要求業者做好內部管控，也提醒消費者購買教練課程時也要衡量時間及體力，別因人情壓力而購買過多教練課程，導致逾期使用不完衍生爭議。