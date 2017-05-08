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母親卡藏機關 手機掃描會唱歌

育德國小學童們製作有影音功能的母親節卡片。（記者陳冠備攝）

2017-05-08  19:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕好酷的母親卡，不只立體，還會唱歌給妳聽。彰化縣二林鎮育德國小為慶祝母親節，教導二年級學童製作有影音功能的立體母親卡，為了讓媽媽可以一邊看卡片一邊聽歌，校方發揮巧思加入QRcode圖碼，讓媽媽用手機掃描一下，就能透過Youtube線上欣賞兒子女兒唱歌的畫面，感人又溫馨。

育德國小輔導主任徐麗鈴表示，為讓每位學生學習感恩，每年都會教導學生製作母親卡，卡片除了想對媽媽說的話，今年還加了一個小機關，就是在卡片內貼上專屬的QRcode圖碼，只要用手機掃描，就能聽到自己的兒子女兒唱「媽媽寶貝」給妳聽，慶祝母親節更有感。

二年級的謝沂鈞說，卡片上畫著媽媽最喜歡的煙火秀，平常也會跟媽媽一起哼哼唱唱，透過手機掃描，就能看到自己唱歌給媽媽聽覺得很特別，母親節到了，最想跟媽媽說我愛妳。

指導老師邱珮瑜表示，這張母親卡還結合教學功能，並加入創新科技，讓感官從視覺加入聽覺，讓回憶永久流傳。

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  • 在每張母親卡旁邊，都有QRcode圖碼，只要掃瞄一下就能連結網站，欣賞兒子女兒唱歌的影音。（記者陳冠備攝）

    在每張母親卡旁邊，都有QRcode圖碼，只要掃瞄一下就能連結網站，欣賞兒子女兒唱歌的影音。（記者陳冠備攝）

  • 在每張母親卡旁邊，都有QRcode圖碼，只要掃瞄一下就能連結網站，欣賞兒子女兒唱歌的影音。（記者陳冠備攝）

    在每張母親卡旁邊，都有QRcode圖碼，只要掃瞄一下就能連結網站，欣賞兒子女兒唱歌的影音。（記者陳冠備攝）

  • 育德學童表示，第一次創作有影音功能的卡片，覺得很特別，希望媽媽會喜歡。（記者陳冠備攝）

    育德學童表示，第一次創作有影音功能的卡片，覺得很特別，希望媽媽會喜歡。（記者陳冠備攝）

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