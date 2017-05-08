八田與一追思會順利舉行 台日各界同聲感念

烏山頭水庫之父八田與一忌日追思會今日順利舉行，台日各界大批人士出席，日方更是大陣仗近500人與會，向修復完成的八田與一銅像獻花致意，氣氛肅穆隆重。（記者王涵平攝）

2017-05-08 17:22

〔記者王涵平／台南報導〕烏山頭水庫之父八田與一忌日追思會今日順利舉行，台日各界大批人士出席，日方更是大陣仗近500人與會，向修復完成的八田與一銅像獻花致意，氣氛肅穆隆重。

追思會開始之前，來自日本的八田與一家屬與友人，人手1支白色菊花至八田與一銅像前獻花，迫不急待仔細端詳修復後的銅像。

追思會先由台、日法師誦經，再由八田技師遺族家祭，嘉南農田水利會會長楊明風再度針對銅像遭蓄意破壞一事，強調水利會與24萬個會員都表達強烈譴責，也對管理不善向八田技師遺族與各界表達歉意。

行政院農委會主委林聰賢表示，代表蔡英文總統與行政院林全院長出席追思會，表達對八田技師的感謝與尊敬之意。

台南市長賴清德表示，代表台南市民對八田與一表達謝意、敬意與無限哀思，今年追思活動順利舉辦、規模更甚以往，代表蓄意破壞銅像者的企圖沒有成功，日台的友誼更為堅固，照顧農民、發展農業經濟，八田與一興建的烏山頭水庫也灌溉了台日許多民眾的心田，飲水思源，對於八田的感謝與尊敬，台日感情是無可取代的，銅像在11天內修復完成，讓追思活動順利舉辦，更重大的意義是對八田的尊敬，才能竭盡所能讓銅像修復儘速完成。

八田與一故鄉金澤市組龐大訪問團參加追思會，市長長山野之義除對市府儘速修復八田與一銅像表示感謝，強調台日友誼應該傳承給新一代繼續發展，未來將會持續推動金澤市年輕一輩與台南的交流。

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