3座核電廠頻出包 環團諷「原能會遭台電綁架」

台灣環境保護聯盟施信民教授（右一）對於核一廠二號機降載運轉的安全提出質疑，恐增加核電廠風險，左為核管處長張欣。（記者陳炳宏攝）

2017-05-08 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕針對全台夏季供電議題，地球公民基金會今日發出聲明稿，表示台電為了避免夏季限電，將腦筋動到了核電上，但3座核電廠接連出包，質疑原能會管制能力，擔心的說：「我們還能把供電品質寄望在核電廠嗎？」

聲明稿中提到，台電未獲能源會同意，就自行將核一廠2號機降載運轉，以延長核一供電天數，而能源會卻只要台電補提降載安全評估報告，完全沒有對其懲處，諷刺「宛如被台電綁架」。

此外台電改裝核二廠1號機護箱裝載池格架，紓解燃料池爆滿無法發電，且在未與國會及社區釐清風險評估前就動工，但現在竟傳出施工不順。

上個月底驚傳核三廠2號機大修，控制棒驅動軸脫落，導致導管變形，恐延後發電，但至今未見原能會的調查報告。

據《風傳媒》報導，原能會核管處長張欣表示，核一廠2號機降載並非是為了安全問題，主要是基於電力調度需求而降載，原能會當天有派人到場視察，且台電也有依照要求交付審查報告。

地球公民基金會則表示，「在核二廠與核三廠事件，則應落實安全評估，並以圖表資料輔助向國會與社會說明，於釐清風險疑慮後才決定是否啟用。」，呼籲原能會應專注在核安官制及做到資訊公開。