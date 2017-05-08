跨血緣的媽媽 模範母親溫花妹獲表揚

溫花妹擔任寄養媽媽8年，無私奉獻獲得表揚。（記者邱芷柔攝）

2017-05-08 17:22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕8年前成為寄養媽媽的溫花妹，共照顧過8名寄養兒少，包括保護管束、行為偏差等孩子，儘管曾經意志消沈，溫花妹仍無私奉獻，把每個寄養兒少當成自己的孩子疼愛，陪伴寄養兒少度過童年最脆弱的時刻，獲得今年屏東縣模範母親表揚。

說起自己帶過的孩子，溫花妹總是滿臉欣慰，她說，加入台灣世界展望會寄養家庭後，帶的第1個孩子，因為媽媽過世且有被爸爸施暴的經歷，所以很怕黑，常常晚上都要她陪著睡，她都帶著孩子一起禱告，度過那段時期，現在孩子已經長大，目前擔任職業軍人，每年母親節前都會回來探望她。

溫花妹說，她也曾經帶過有偏差行為的孩子，抽菸、喝酒、打架鬧事，家裡還常遺失錢、手機等物品，由於正處叛逆期，孩子更常有語言、行為上的暴力，當時她也很沮喪，但她不願意放棄，如果連她這個「媽媽」都放棄了，那社會一定也會放棄這個孩子，後來孩子學會冷靜情緒，甚至向她認錯，現在孩子已經離開寄養家庭，每次颱風來襲，孩子都會打電話來，看看家裡是不是一切平安。

溫花妹說，照顧每個孩子的過程，她們全家人也都成長很多，發現自己原來可以用更多元的角度，去包容不一樣的孩子，而孩子的給予回饋，往往都比想像中的更大。

展望會南區辦事處主任陳雅玲說，展望會非常感謝每一位寄養父母無私的付出，讓許多孩子因為這段跨越血緣關係的愛重新被擁抱，重拾對「家」與「家人」的認同與歸屬，目前展望會仍持續招募寄養家庭，呼籲更多愛心人士了解寄養服務的意義，一起投入寄養家庭工作。