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樹人醫專應日科 女畢業生和服亮眼

樹人醫專應日科今年女畢業生服裝，以日本傳統振袖和服，搭配下半身的袴（hakama）為主，美美的造型引人側目。（圖由樹人醫專提供）

2017-05-08  17:41

〔記者蘇福男／路竹報導〕誰說畢業服就只能是黑袍方帽的學士服？樹人醫專應用日語科打破傳統，今年女畢業生服裝就以日本傳統振袖和服，搭配下半身的袴（hakama）為主，美美的造型引人注目。

樹人醫專應日科應屆畢業生中，有10人在學期間分別前往日本福岡女學院大學、鹿兒島女子短期大學留學，另有10人到日本實習半年，她們聽說日本女大生的畢業服是和服，但赴日期間卻無緣大開眼界。

最近應日科師生討論畢業事宜，希望畢業服裝能表現日本風，不但展現科系特色，也能讓畢業生留下滿滿的美好記憶，幾經討論，於是決定今年突破傳統，讓女畢業生上身穿振袖，下半身穿袴的服裝拍照，這是日本昭和初期女學生服，也是當今日本女大生的畢業服。

同學表示，日本女大生的畢業服行頭不少，除了振袖（有分長度）、袴帶（或半幅帶）、袴、襦袢、半衿領（或重衿），還會穿著小物（腰紐、衿芯、雙頭夾、伊達締等）、木屐，由於平日即有穿著日本和服、禮服、浴衣的課程，因此穿著傳統畢業服對她們來說並非難事。

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