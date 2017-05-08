未滿18歲也沒問題 學童愛上「舉杯」滋味

潮州國中學生在全中運賽事木球項目拿下2金1銀1銅佳績。（記者邱芷柔攝）

2017-05-08 17:18

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣人發明的「木球」運動，其球具設計靈感來自台灣啤酒酒瓶與紅酒杯，當揮桿過門時，原本上下顛倒的酒杯就會因為木球撞擊而向上翻轉，就像為選手成功過門喝采、舉杯慶祝一樣，屏東木球委員會主委林信成在征戰國內外賽事後，決定返鄉培育幼苗，今年帶領潮州國中在全中運拿下木球2金1銀1銅佳績，讓學童們也愛上這種「舉杯」的滋味。

潮州國中學生許寶云說，練木球很好玩，尤其過門「舉杯」的時候特別有成就感，她從小學五年級就開始練習，這次能在全國賽拿下金牌，覺得很感動，終於展現平常練習的實力。

林信成說，他在學校推廣木球運動15年，一開始只有4所學校，到現在已有30多所國中小加入木球行列，現在木球已經是屏東奪牌的重點項目，為了讓木球運動更加普及，委員會木球運動經過重新設計，制定出全台首創的「樂樂木球」，屏東縣政府也把樂樂木球納入「普及運動」比賽項目中，希望培育更多木球選手。

屏東木球委員會總幹事曾仁德說，木球運動已有世界杯木球錦標賽、亞洲沙灘奧運的錦標賽等，在歐美及世界各地有30多個國家推動這項運動，林信成征戰海外拿回多面金牌後，就決定回到家鄉推廣，尤其木球被譽為「平民的高爾夫」，委員會響應他的美名，希望從小學開始培養興趣，延續到中學並前進社區推廣樂齡長輩一起運動，讓木球在屏東生根，變成模範縣市。

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