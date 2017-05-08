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廚工安全帽沒扣好 這東西沒藏好GG了

2017-05-08  19:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕阮姓廚工未扣好安全帽，吸引新興警方的注意，員警上前盤查，發現隨身背包內藏有0.48公克安非他命，他辯稱日前從台中搬到高雄，抽屜拾獲隨手帶在身邊「可能是以前室友的」，但因說不出室友姓名，警方將他移送法辦。

自強所長吳志昇今表示，阮姓廚工（22歲）騎機車行經前金區中華三路口，因違規未扣好安全帽扣環，員警上前關切，見阮男神情緊張，連拿證件手都會發抖，警方直覺不單純，進一步詢問「有沒有帶違禁品？」阮男硬著頭皮否認，還故作鎮定翻背包給員警方看。

可能是賊星該敗，員警發現有1包小夾鏈袋，被手電筒照到反光，內裝有結晶粉狀物，阮男只好坦承夾藏K毒，他辯稱日前從台中搬到高雄，在台中租屋處抽屜內發現這1小包，隨手裝入背包內忘了拿出，否認吸毒，員警對阮男採尿送驗，訊後依違反「毒品危害防制條例」移送法辦，並擴大追查毒品來源。

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  • 新興警方在阮姓廚工的背包內查獲安毒送辦。（記者黃良傑翻攝）

    新興警方在阮姓廚工的背包內查獲安毒送辦。（記者黃良傑翻攝）

  • 新興警方在阮姓廚工的背包內查獲安毒送辦。（記者黃良傑翻攝）

    新興警方在阮姓廚工的背包內查獲安毒送辦。（記者黃良傑翻攝）

  • 新興警方在阮姓廚工的背包內查獲安毒送辦。（記者黃良傑翻攝）

    新興警方在阮姓廚工的背包內查獲安毒送辦。（記者黃良傑翻攝）

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