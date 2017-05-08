國小做過最殘忍的事？ 網友懺悔「撕蝴蝶、剪蠶寶寶」...
2017-05-08 19:21
〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在PTT八卦板上發文詢問大家「國小做過最殘忍的事」，引來大批網友留言回應，整篇文章的討論串裡充滿網友們小時候虐待小動物的事蹟，而蠶寶寶占了最大宗。
許多網友回憶起小時候對蠶寶寶使出的暴行：「用打火機燒吸管，燒溶後滴在蠶寶寶身上」、「不小心踩到蠶寶寶」、「自己養的大蠶寶寶死了變硬，然後我就拿剪刀把他剪成一塊一塊的，至今想到外白內綠的屍塊還是覺得噁心」、「用腳把蠶寶寶夾爛，但我不是故意的」、「同學把蠶寶寶剪一半黏玻璃攪拌棒上去，竟然這樣活了一天多」、「聽過同學把蠶寶寶塗膠水，硬掉之後送進削鉛筆機」。
另外也有和其他小動物有關的行為：「拿長樹枝把樹幹上的蟬通通打下來」、「跟同學拿羽球拍打蝴蝶，大概打了幾十隻吧」、「把青蛙跟鴿子放在一個垃圾桶裡面讓他們自生自滅」、「把田螺從二樓自由落體摔爛，結果被我姊押去埋屍後墳前道歉」、「園遊會的時候有撈金魚的攤子，那時候就看到同學拿筷子戳金魚」、「用立可白把蚊子的腳黏在課本上」、「把水黽的腳拔光」、「將蝴蝶從中一分為二」、「我拿石頭丟過青蛙...阿彌陀佛我錯了」、「拿剪刀分屍青蛙然後顆顆笑，對不起我以後會下地獄」。
也有網友惡作劇：「跟班上其他人聯合一起排擠一個常常流鼻涕的同學」、「亂丟學校的難吃水果，丟到隔壁國中去」、「把老師送的好寶寶卡撕破」、「把白膠整罐擠到同學的水壺裡」。
整篇討論串超驚悚，讓網友忍不住直呼：「媽的這串的人童年怎麼都這麼恐怖！」
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