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竹特教藍花楹吸睛 期待幼苗茁壯開花

國立新竹特教學校正門有兩株藍花楹最近盛開，藍紫色的花十分吸睛，吸引許多人前往拍照，花期預估到5月底。（記者廖雪茹攝）

2017-05-08  16:37

［記者廖雪茹／新竹報導］國立新竹特教學校正門有兩株藍花楹最近盛開，藍紫色的花十分吸睛，吸引許多人前往拍照，花期預估到5月底；校方表示，今年植樹節獲輪社捐贈50株藍花楹，廣植在校園周邊，期待日後茁壯開花，打造新竹縣的藍花大道。

新竹特教學校表示，校園原本就有4株藍花楹，校門口1株，校內3株，每年約在3月下旬陸續開花，彷彿是配合迎接校慶，今年則延至4月中旬綻放，5月初盛開，許多民眾行經看見罕見的藍紫花，都被吸引前來拍照。

新竹特教學校校園平日並未開放；但校方說，藍花楹很美很有特色，為了讓更多人分享，學校在3月植樹節前夕，獲國際扶輪社3500地區新竹分區捐贈50株，特別種在校園周邊，期待幼苗日後茁壯開花，提供愛花人士親近觀賞。

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  • 國立新竹特教學校正門有兩株藍花楹最近盛開，藍紫色的花十分吸睛，吸引許多人前往拍照，花期預估到5月底。（記者廖雪茹攝）

    國立新竹特教學校正門有兩株藍花楹最近盛開，藍紫色的花十分吸睛，吸引許多人前往拍照，花期預估到5月底。（記者廖雪茹攝）

  • 國立新竹特教學校正門有兩株藍花楹最近盛開，藍紫色的花十分吸睛，吸引許多人前往拍照，花期預估到5月底。（記者廖雪茹攝）

    國立新竹特教學校正門有兩株藍花楹最近盛開，藍紫色的花十分吸睛，吸引許多人前往拍照，花期預估到5月底。（記者廖雪茹攝）

  • 國立新竹特教學校正門有兩株藍花楹最近盛開，藍紫色的花十分吸睛，吸引許多人前往拍照，花期預估到5月底。（記者廖雪茹攝）

    國立新竹特教學校正門有兩株藍花楹最近盛開，藍紫色的花十分吸睛，吸引許多人前往拍照，花期預估到5月底。（記者廖雪茹攝）

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