墾丁轉運站蓋不蓋？民眾要大街阻路攤販先解決

2017-05-08 17:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏縣府與中央預計斥資4500萬元，在墾丁大街前端大灣遊憩區設置客運轉運站，引發不少居民擔心破壞當地美麗海景、導致塞車更嚴重的質疑，屏縣府今天由觀傳處長黃建嘉、城鄉處長張桂鳳召開說明會，強調利用原有閒置屋舍，兼具建築活化、旅客步行最短及交通順暢等優點。

反對民眾則認為「倒果為因」，不先解決造成交通打結的大街違法攤販，卻在該處破壞景觀還造成大街前端交通打結，根本是百害無一益的錯誤建設；縣府在會後強調，將把民眾意見納入計畫修改，並同步與公路總局整頓墾丁大街違規攤販問題。

「違法攤販造成塞車，卻要花公帑蓋轉運站？」反對墾丁大灣轉運站的張姓民眾等人表示，墾丁大街近20年被攤販霸佔，馬路四線道成為兩線道，長期衍生嚴重塞車問題，屏縣府、公路總局及墾管處不思解決，竟花公帑蓋轉運站來紓解交通，「到底何時才要取締違規，保障合法商家？」

恆春環保人士張怡、張洧齊等人指出，說明會通知過程充滿瑕疵，許多墾丁居民甚至不知情，此外，興建計畫還未經過環評及地目變更階段，墾管處及縣府就試圖「橫柴入灶」，設置地點破壞景觀又在大街交通打結點旁，整個轉運站計畫充滿疑慮，希望縣府應將整體規劃公告讓居民了解。

屏縣府城鄉處強調，墾丁轉運站將既有建物活化利用，輕量化設計候車亭及轉乘空間，並保留原有景觀軸線、植栽及草坪，以「最少程度改變」達成交通改善目的。

對於民眾質疑造成交通混亂及破壞景觀，城鄉處表示，轉運站目的是將現況牌樓前的公車及接駁車輛導引至轉運站，往南乘客改區域公車接駁，減少大型車輛穿越墾丁大街，絕不會造成交通壅塞，此外，站體建築設計以自然美景為主、建築為輔的概念，經過3年多研議，未來仍會謹慎進行規劃。

屏縣府城鄉處長張桂鳳說，民眾反應的墾丁大街違規攤販問題，確實嚴重影響車輛通行，在持續規劃墾丁轉運站之際，將與公路總局及警方共同整頓墾丁大街違規攤販問題。