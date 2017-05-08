不忍抹香鯨死亡 高市28校學童製模型

2015年10月抹香鯨被發現擱淺死亡，學童重現情境。（記者黃旭磊攝）

2017-05-08 16:35

［記者黃旭磊／高雄報導］高市學童與家長自製抹香鯨擱淺死亡模型，重現2年前吃垃圾致死情境，提醒民眾維護海洋生態。

高雄市左營文府國小會館今天（8日）展示海洋浩劫情境，學童與家長用舊衣製成抹香鯨模型，描述2015年10月，抹香鯨被發現擱淺於嘉義縣東石外海情境，鯨屍解剖後發現胃部遭漁網及垃圾塞住，學童表演厭惡神情，提醒民眾注意生態浩劫現況。

會館播放海洋垃圾紀錄片，描述全球海洋垃圾包括塑膠袋、地毯及可樂瓶超過1億多公噸，海鷗易被漁網纏繞導致無法獵食致死，鯨魚也誤食塑膠致死，現場還展示回收塑膠罐製成垃圾、不銹鋼吸管替代塑膠吸管海報。

高雄市教育局長范巽綠由文府國小校長蕭木川陪同參觀，慈心有機農業發展基金會義工設計動態闖關遊戲，提醒學童少用塑膠袋。蕭木川說，28所夥伴國小宣示「淨塑」行動，塑膠垃圾對海洋生物與人類造成莫大危害，希望民眾從自身做起，成為淨塑尖兵。