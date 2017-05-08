越南客來台遭爆每人領500元 觀光局：網路謠言

今年為配合新南向政策，觀光局也針對新南向國家獎勵旅遊團體增加獎助額度，同樣要求獎助經費落實在台消費。。（資料照，記者劉信德攝）

2017-05-08 17:07

〔記者蕭玗欣／台北報導〕有名嘴在電視爆料，去年3月份來台灣的越南觀光客1200人，今年3月份越南來台灣的觀光客1萬6000人，成長躍升10倍，是觀光局每天每個景點補助越南每人500元，每個人來台5天補助好幾千元，批評政府拿人民納稅錢衝人頭。觀光局今發布新聞稿澄清，絕無每人每天每個景點500元這種不可思議的情事，盼外界不要以訛傳訛。。

立委趙正宇今在交通委員會向交通部政務次長王國材詢問是否屬實？王國材表示，僅是網路謠言，絕非事實。

王國材回應，絕對沒有這回事，現行觀光局的補助都是針對郵輪或是企業辦理的大型旅遊團來台，但前提是要先有消費行為，並未針對自由行旅客，網路上面所說的每個景點補助多少，是一個很大的謠傳。

觀光局今也發布新聞稿澄清，所有的補助或是優惠措施，都需符合補助要件才能申請；補助對象也會鎖定可以有效創造更多經濟效益的團體，如獎勵旅遊團體，或是優質旅行團等，絕對不是漫無目標天女散花的提供補貼，更絕無每人每天每個景點500元這種不可思議的情事；強調網路流傳往往非事實，請大家不要以訛傳訛。

觀光局解釋，參考各國作法，觀光局訂有若干獎勵優惠措施，獎助的額度各國大致落在每位旅客400元至1000元之間，與國際行銷宣傳每人平均單價相當。另，也訂定「推動境外獎勵旅遊來台獎助要點」，主要針對來台4天3夜以上、人數達50人的企業獎勵旅遊團體補助每位獎助新台幣400元。獎助經費「限定」用於獎勵旅遊團體來台歡迎布條、文化表演觀賞或參訪地方特色文史據點、住宿、餐飲、參觀點門票、活動場地租用、國內旅行業接待相關費用，並「須以實際消費單據核銷」。

觀光局表示，今年為配合新南向政策，也針對新南向國家獎勵旅遊團體增加獎助額度，同樣要求獎助經費落實在台消費。觀光局曾統計，去年來台獎勵旅遊團計有297團，4萬2663人，約創造8億元的觀光外匯，其中約有四分之一人數來自新南向國家。今年透過修正新南向獎助額度提高以及簽證簡化/泰菲免簽後，預期今年來台獎勵旅遊團可以超過350團，其中新南向佔比有望提升到三分之一。