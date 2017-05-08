首張養殖漁業寒害保單 今秋開賣
2017-05-08 16:32
極端氣候導致養殖漁業飽受豪雨、寒害等天然災害威脅。（記者蘇福男攝）
〔記者蘇福男／高雄報導〕去年元月的超級寒流，造成高雄養殖漁業近8億元災損，在立委邱志偉奔走下，農委會漁業署預定今年秋季前推出低溫型（寒害）保單，初步規劃不限地區，但僅適用於高經濟價值的石斑魚，其費率和溫度參數還在精算中。
目前市面上已有台灣產險開發公司針對養殖漁業颱風豪雨危害推出的保單，不限魚種，費率為9%，保戶若投保100萬元保額，保費為9萬元，低溫型保單由富邦產險規劃中。
養殖漁民認為，除了低溫型保單，也需將降雨量保單一併納入考量，才能符合漁民的需要，並希望保險魚種項目擴及至鱸魚、虱目魚、午仔魚等。
漁業署表示，為解決漁產天然災害損失勘災不易、理賠認定爭議，參數型保單應是最好的解決方案，針對地方漁民的需求設計保單，將以低溫為主約，降雨量為副約，規劃在同1張保單，以達1張保單雙重保障之效。
邱志偉表示，初期將以永安、梓官、彌陀及興達港4區域作為示範區，規劃由中央、地方及漁民各負擔保費3分之1，儘速於明年颱風期來臨前，完成低溫及降雨保單規劃和銷售，另請高市海洋局同時接洽台灣產險規劃降雨量參數型保單，供養殖漁民有更多的選擇。
邱志偉指出，極端氣候造成天然災害頻率及強度增加，養殖漁業飽受豪雨、寒害等天然災害威脅，政府目前雖以現金救助、補助及低利貸款來彌補漁民損失，但補助金額有限，漁民仍損失慘重，因此亟須透過養殖漁業天然災害保險，以適度轉移天災風險，減少漁民財產損失。
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