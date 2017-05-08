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劉櫂豪以歌會友 辦歌唱賽歡迎挑戰

2017-05-08  16:35

〔記者黃明堂／台東報導〕立委劉櫂豪將於6月4日下午在太麻里鄉公所廣場舉辦「南迴歌唱同樂賽」，以歌會友，邀請鄉親高歌同樂。

「南迴歌唱同樂賽」由劉櫂豪立委與台東縣愛鄉協會主辦，並邀請台東縣太麻里鄉歌謠研究創作協會承辦，與太麻里鄉公所協辦。

劉櫂豪表示，活動採事先報名，分為甲組（18至55歲）與乙組（55歲以上），將邀請專業評審給予參賽者建議，各組取前5名。演唱歌曲限選獨唱，中文或閩南語歌曲，以網路或來電劉櫂豪立委服務處報名，名額有限，額滿為止。

劉櫂豪說，歌唱是許多人的興趣，登台表演更是很多人的夢想，因此特地舉辦歌唱同樂賽，志在以歌會友。報名連結，詳情電洽劉櫂豪立委服務處089-310979。

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  • 立委劉櫂豪（右）以歌會友，將辦南迴歌唱賽。（記者黃明堂攝）

    立委劉櫂豪（右）以歌會友，將辦南迴歌唱賽。（記者黃明堂攝）

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