玄鳳的暴走個人技 不管牠嗑了什麼都給我來一點！
日本一隻玄鳳鸚鵡不管見什麼都啄，模樣惹人發噱。（推特網友iichiko_hana提供）
〔即時新聞／綜合報導〕「玄鳳鸚鵡」是一種原生自澳洲的中型鸚鵡，特有的鮮黃色頭冠會在它受驚、興奮時竪起，平時放鬆時則是微微傾斜，這種鸚鵡在一般家庭非常受歡迎，是常見的寵物鳥，不過日本推特網友「iichiko_hana」家的玄鳳跟別人特別不一樣，有一招超狂的個人技，
那就是瘋、狂、啄！！！
いいちこインコ— いいちこインコの飼い主＠漫画発売中 （@iichiko_hana） 14 April 2017
「この家の鳥はオレとチュン太で十分だ!!!」
…とでも言いたげな…????
ワシは、単に、いいちこインコとケーキの可愛いツーショットが欲しかっただけなのに…（ ；∀；） pic.twitter.com/Fk2BHe2XIE
我好像已經聽到牠內心的OS了：來互相傷害啊！！！！
這隻暴走玄鳳名叫「哈哪醬（ハナちゃん）」，主人前幾天拿出造型可愛的小雞蛋糕，結果哈哪醬似乎誤會了什麼，不知道是不是以為自己的同伴被困住了，想要將它從裡面解救出來，於是瘋狂開啄，還是單純嫉妒竟然有鳥長得跟自己很像所以開始攻擊（？），總之牠激動的模樣成為這幾天日本推特上最夯的影音之一。
不只如此，先前哈哪醬一看到日本酒的紙盒包裝，也是忍不住一陣狂啄，到底是在嗨什麼啦～～～？！
動画をTwitterにupするのが、なんか新鮮で色々録画したくなるw pic.twitter.com/s3uHTAnlkw— いいちこインコの飼い主＠漫画発売中 （@iichiko_hana） 29 May 2016
先把紙盒擺一邊，主人改拿出小鼓，結果哈哪醬這個打鼓的倍速簡直太專業，是不是想加入天團擔任鼓手一職 XD
楽器店に行って「タンバリンを下さい。」って言ったら店員さんに、— いいちこインコの飼い主＠漫画発売中 （@iichiko_hana） 1 June 2016
「どのような物をお探しですか？」って言われて、
「インコ用を」とも言えず、困ったのも今では良い思い出w pic.twitter.com/hAJ9iE1uWe
沒想到還真的給牠啄出一片天，主人今年將與哈哪醬之間的生活日常畫成漫畫《いいちこインコ とある焼酎（の箱）好きオカメインコの日常》出版，最近正在熱烈發行中。
是不是超期待下一次牠還會對什麼物品開啄呢！？
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標題：玄鳳的暴走個人技 不管牠嗑了什麼都給我來一點！
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