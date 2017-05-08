東海運動公園、縣體育場 設狗便清潔袋放置箱

台東縣立體育場設置一處狗便清潔袋放置箱。（記者王秀亭攝）

2017-05-08 16:41

〔記者王秀亭／台東報導〕台東市東海運動公園及縣立體育場有民眾帶著愛犬散步，卻未立即清走排泄物，造成其他民眾不時踩到「黃金」，東海運動公園工作人員甚至1天最多清出3桶狗大便，為避免「黃金」遍地，分別在2地設置狗便清潔袋放置箱，方便飼主取用，隨手將狗便帶回家自行處理。

台東縣立體育場場長鍾明智表示，縣立體育場及東海運動公園都是公共場域，民眾遛狗如果沒有清走狗狗排泄物，易對他人造成困擾，尤其以東海運動公園情況最為嚴重，從同仁工作日誌上常見「肥料清理」，才知狗大便情形很嚴重。

鍾明智說，2個星期前在東海運動公園設置3處狗便清潔袋放置箱、縣立體育場設置1處，意在讓忘記帶袋子出門的飼主，一旦發現愛犬在戶外大便了，可以就近拿取清潔袋，把便便裝回家，不留排泄物在草地上。

經過2個星期的實行，縣立體育場的清潔袋使用率比東海運動公園的高，鍾明智指出，試行階段仍以提供成本較低的塑膠袋為主，若實施成效良好，有持續提供袋子的必要，不排除會改為提供紙袋，還是呼籲飼主要養成習慣才是維護環境的上策。