獮猴惹禍！ 台東天空步道再封閉

金峰鄉嘉蘭村傳猴害再封閉，預定7月開放。（記者陳賢義攝）

2017-05-08 16:14

［記者陳賢義／台東報導］又是台灣獼猴惹禍！台東金峰鄉貼壁懸空建造天空步道，啟用、封閉一波三折，好不容易今年農曆春節期間再放開，但近日又發現有台東獼猴在岩壁上結伴嬉戲，不但導致岩壁風化剝墜落步道，還拿起石塊丟砸，鄉公所為避免殃及無辜遊客，再度封閉，預定7月開放。

活絡地方觀光，金峰鄉公所在嘉蘭村拉冷冷部落貼壁懸空打造天空步道，尚未完建就因落石坍方，造成步道護欄毀損，為了守護遊客安全，公所緊急進行邊坡植披；前總統馬英九在去年3月間前往視察，抵達現地前10分鐘，步道還砸下大小落石。

天空步道危機四伏，公所一再補強，但難敵野生動物不受控制，近日又傳出台灣獼猴也來摻一腳，嬉戲踩塌風化岩壁，還惡作劇的拿起石頭往下砸。「搶食農作水果也就算了，還囂張的拿石頭丟，太可惡了！」曾姓鄉民說，成群彌猴在樹叢間蹦跳亂竄，看到路經民眾完全不懼怕，甚至作勢攻擊，或抓起斷枝和石塊往下丟。

公所表示，步道鄰近山林，時有山羌等野動出沒，近日傳出原本在叢林間棲息的獼猴，不但成群下山覓食，而且行徑愈來愈失控，為了避免猴害危及民眾及遊客，不得不暫時封閉進行防護，利用鐵網包覆植噴穩固岩壁，防範猴群趴趴走造成風化岩壁剝落，擋石網也能抵擋丟石。