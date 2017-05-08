彰縣長照2.0喘息服務 民眾可隨時提出申請

衛生局人員化身為宣導短劇的演員，傳達彰化縣啟動長照2.0新型喘息服務。（記者張聰秋攝）

2017-05-08 16:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕人都會老！陪伴照顧日漸衰老的父母和長者，照顧者長期承受的身心靈壓力不小，為讓子女累時，也能暫時離開家庭，獲得喘息，彰化縣政府今天宣布啟動長照2.0新型喘息服務，民眾需要的時候隨時可提出申請，不受原本要7天前就需提出的限制。

衛生局長葉彥伯指出，以往的喘息服務，規定7天前申請，且每次要申請1天、1次8個小時的服務，造成子女臨時有事需外出，或當照顧壓力大到無法負荷時，需要暫時離家，轉換心情沈澱心靈時，無法即時獲得喘息的機會。

為改善此一現況，衛生局與全縣15家居家喘息合約單位，及28家機構喘息合約單位達成共識，鬆綁7天前提出的規定和每次申請一定要1天為限，今後民眾只要有需要臨時都可申請。

葉彥伯指出，2.0新型喘息服務把原本每次需預約1天喘息服務，改為半天4小時，服務對象為65歲以上，經過評估失能狀況，或是50至64歲的身心障礙者。

符合申請資格者可上彰化縣長期照顧管理中心網站申辦，或填寫申請書傳真給彰化縣政府長期照顧服務中心，傳真電話（04）7266569，確認收到申請書即可，或直接來電衛生局（04）7278503洽詢。