時尚玩家莎莎和媽媽現身機場 為母親節活動讚聲

食尚玩家莎莎帶着媽媽現身桃園機場為昇恆昌免稅店母親節活動讚聲，並有專業彩妝老師為莎莎媽媽化上搭機旅行妝容。（記者姚介修攝）

2017-05-08 19:01

〔記者姚介修/桃園機場報導〕為提升母親節氣氛，爲媽咪妝點好馨情，今天食尚玩家莎莎母女檔驚喜現身機場，特別與旅客歡慶母親節寶貝媽咪的專屬日。

母親節即將到來，今年打算怎麼慶祝呢？長年在國門為旅客服務的昇恆昌發現，越來越多孩子們會選擇帶媽咪出國一起歡度母親節，於是也特別在5月8日到14日母親節當天，於台灣各機場據點舉辦「妝點好馨情」母親節慶祝活動；並邀請專業彩妝師為即將啟程旅行的媽咪化上最時尚精緻的搭機旅行妝容，也會用拍立得為媽媽與孩子們記錄下這一刻。

昇恆昌活動期間也與聯邦銀行等多家銀行配合，只要消費台幣6千就享有台幣3千元購物金的優惠。