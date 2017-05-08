台北市雞隻證實感染禽流感 病毒種類須再確認

2017-05-08 16:05

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市議員今天進行財建部門質詢，其中議員關心台北市家禽批發市場疑似出現禽流感，昨天晚間宣布昨停止屠宰24小時。動保處長嚴一峰證實，檢驗結果昨天出爐，5隻疑似有禽流感症狀的雞隻均驗出H5陽性。

產發局副局長王三中表示，罹病的雞隻來自高雄市崧峰牧場、苗栗縣易利牧場、屏東縣仁水牧場、雲林縣億來牧場。

動保處表示，目前初步檢驗只能測出H5陽性，對於實際上是哪種禽流感病毒則需要再進一步檢驗才能確認。

畜產公司總經理姚量議強調，台北市對付禽流感是個很尷尬的位置，「畢竟我們是在後市場端」，所以飼養端疫情沒有控制好，到台北市已經是最後的狀況。他說，台北市的角色是在屠宰處理時發現，不要流到市場外，也呼籲中央能建置追溯系統，從源頭把關。