這水庫蓄水率僅18趴 二期作是否供灌關鍵在於…

曾文水庫目前蓄水率僅剩「18趴」，二期作是否正常供灌，仍待評估。（記者吳俊鋒攝）

2017-05-08 15:48

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南地區因降雨偏少，水情持續吃緊，目前曾文水庫的蓄水率僅約「18趴」，二期稻作是否正常供灌，各界矚目，水利署南區水資源局強調，關鍵在於梅雨季的進帳多寡。

而供應大台南民生用水為主的南化水庫，則因有甲仙攔河堰，4月中旬迄今，從高雄旗山溪越域引水累計已有1300萬立方米，有效延緩蓄水率的下降。

南水局副局長簡振源表示，目前曾文水庫水位標高198.51公尺，蓄水率18.24﹪，連同烏山頭水庫合計的有效蓄水量約為1億2620萬立方米，一期稻作將供灌至本月中、下旬，到時候會依照實際水情進行後續評估。

簡振源說，二期稻作的供灌為6月份，屆時曾文、烏山頭等水庫的有效蓄水量預估不到1億立方米，因此這段時間的梅雨挹注，相當關鍵，目前仍在觀察階段。

簡振源指出，籲請各界節約用水之外，未來若氣候條件許可，都將配合水利署進行人工增雨，任何有利於紓解水情吃緊的動作，都會全力因應。

至於南化水庫，目前水位標高165.8公尺，蓄水率為36.84﹪，有效蓄水量3500萬立方米。