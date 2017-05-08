中市外埔中山路殘破 立委爭取經費改善

立委蔡其昌服務與市府人員會外埔區勘中山路。（記者張軒哲攝）

2017-05-08 15:54

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市外埔區中山路路況極差，路面坑坑洞洞，顛簸難行。立法院副院長蔡其昌服務處今日舉行會勘，目前已爭取1千萬元做路平改善工程，預計6月中施作，暑假過後，外埔民眾就有安全平整道路通行。

外埔區中山路是區內主要道路，近年因各管線單位挖掘頻繁，道路上人手孔蓋過多，道路路基回填品質不良等影響道路平整度及耐久性，用路人行車安全受影響。大同里里長林秀緞說，中山路算是外埔的重要幹道，這條路面將近20年沒有重鋪，破損嚴重，路面顛簸，機車在轉彎路段容易摔車。

中山里里長朱勝永指出，中山路路面重複修補像貼藥膏東一塊西一塊，嚴重影響里民出入安全。

立法院副院長蔡其昌特別助理施志昌指出，副院長去年協助爭取外埔甲后路的鋪設，今年6月預計將中山路刨除重鋪，工程為期1個月。明年台中花卉博覽會在外埔也將是一大亮點，剛好在年底前將路面狀況改善，一起迎接明年花卉博覽會。