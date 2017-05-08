首度進遠航協商 遠航工會:對公司痛徹心扉
2017-05-08 15:52
〔記者蕭玗欣／台北報導〕遠東航空上週宣布願意撤回終止契約決定，歡迎17名被資遣空服員回到線上服務，今又宣布同意只要105年10月前到職且符合晉升資格的空服員，飛行加給一律補足到272元。遠航企業工會今下午和被資遣的15名員工首度到遠航公司與資方協商，工會顧問林芸表示，遠航在先前的協商會議皆無表達誠意，且到現在仍未公開薪給辦法，也對董事長張綱維的對「人性失望」言論及公司作為，感到「痛徹心扉」。
林芸表示，遠航雖在上週六表明同意17名空服員復職，但是調升飛行加給的條件和薪資辦法仍然沒有講清楚，遠航要更改薪給辦法，應該要與工會協商，而非單方面設下調整飛行加給的資格，「按勞基法來看，這樣就是同工不同酬」。林芸說，工會也多次要求提供工資單、加給明細，但遠航這次也從未提及，希望遠航一次講清楚。
林芸表示，17名被非法解雇的空服員現在正活在恐懼之中，擔心回到公司期間會不會又被遠航打壓，先前已經有2名學姊因爭取權益遭遠航惡意對待，員工擔心若重回遠航，又會受限於5年的合約期限和高額的違約金，因此工會這次也會在協商會議中要求遠航降低綁約年限到今年8月，做到遠航補足人力為止。
工會也表示，這次參加的員工平常都是盡忠職守，配合公司要求，卻被遠惡意對待，遠航也從未對此道歉、反省，要求遠航向媒體及社會大眾道歉。
遠航今天發出新聞稿表示，同意105年10月前到職的空服組員，凡符合晉升資格者皆適用元客艙組員薪給辦法272元的飛行加給，同時也對此一事件發生造成社對大眾關注引起負評，造成旅客影響表達最深歉意。
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