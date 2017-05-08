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新住民月嫂職訓圓夢 順利就業「反轉人生」

2017-05-08  15:43

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕年近40的劉筱清15年前嫁來台灣，照顧家庭之餘，也期盼能工作補貼家用。去年她參加新竹市政府失業者職業訓練「坐月子管家實務班」後，學以致用，從事「月嫂」工作10個月以來，收入達40萬元。市長林智堅肯定她兼顧工作與家庭的努力，期盼藉此案例鼓舞失業者參加政府的職業訓練，提升工作技能，順利圓夢就業。

劉筱清來自中國廣東梅縣，來台15年大部分時間都在家庭照顧孩子，隨著小孩成長，想找份工作補貼家用，但就業門檻較低的服務業，上班時間多半過早或過晚，始終無法如願，直到鄰居建議從事保母，開啟她對月嫂工作的興趣，報名參加市府職訓坐月子管家實務班。

她說，上課期間，透過老師們深入淺出的教學，替她奠定良好基礎，並透過就業媒合，順利找到工作，並領到了第一份收入，「超開心的！」從去年6月中結訓至今，筱清已協助10位產婦，總收入達40萬元，她說，這份工作不但薪資不錯，還能幫助別人，「覺得很有成就感」。

劉筱清說，透過職訓，不但順利找到工作，還能兼顧小孩及分擔家計，感謝巿府及老師給予的協助，讓她認識月嫂的工作及專業服務，有機會實現夢想。筱清也鼓勵像她一樣的二度就業婦女勇敢踏入職場，尋找自己的事業之春。

林智堅表示，新竹市族群多元，新住民朋友超過8,900人，巿府一直期盼提供更好的職業訓練，讓遠渡重洋來此生活新住民，透過一技之長「反轉人生」。除了肯定筱清的努力，林智堅也期盼透過職業培訓政策，照顧每位巿民，打造城市優質環境。

勞工處表示，今年職前訓練自4月25日起至9月4日止陸續開辦，特別規劃科技資訊與商業服務、觀光與餐旅服務及其他服務等三大職類9個班，目前除美髮設計師、坐月子居家服務員兩個訓練班已額滿，其他7班都還可以報名。可洽1999市民服務專線或勞工處就業服務科，諮詢電話：03-5324900轉26。

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  • 劉筱清嫁來台灣15年，經過市府職業訓練，已能擁有穩定收入。（記者蔡彰盛攝）

    劉筱清嫁來台灣15年，經過市府職業訓練，已能擁有穩定收入。（記者蔡彰盛攝）

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