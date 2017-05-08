19人擅自變更路徑受困羊頭山 太管處將開罰
2017-05-08 15:45
花蓮縣消防局今早集結救難人員，上山接駁受困在恐龍塔的19名登山客。（記者王峻祺翻攝）
［記者王峻祺／花蓮報導］2支、共19人的登山隊，昨攀登花蓮縣秀林鄉羊頭山，在未經申請下變更原登山路線，結果一群人受困山區，今早6時花蓮縣消防局派員前往救援，約下午2時30分連同搜救隊共29人安全下山；太管處表示，將依違反國家公園法開罰！
花蓮縣消防局表示，受困登山隊伍原向太管處申請一天單攻「羊頭山」，原本應從慈恩路段入山，結果未依申請路線，逕自變更由「陽明隧道」旁的舊路線入山，行經「蕨山」往「羊頭山」攀登，但在「恐龍塔」時卻發現前方山路無法通行，加上黑色昏暗進退兩難而受困山區。
搜救人員表示，昨晚暫請19人先就地尋找安全地點保暖避難過夜，今早4時集結隊員、6時入山救援，約11時20分接觸到登山客，因無人受傷，稍作休息後立刻下撤，歷經3小時後，下午2時37分抵達台8線公路，交由太警隊處理。
太魯閣國家公園管理處秘書林忠杉表示，登山隊未經許可，擅自行經列入國家公園生態保護區的「蕨山」，目前將依違法國家公園法第19條及區域內公告禁止事項開罰。
花蓮縣政府為減少山難發生，降低搜救資源浪費，縣議會1個多月前才通過「花蓮縣登山活動管理自治條例」，針對山友自行變更登山路線，將可開罰6千至3萬元；縣消防局副局長吳泰濬卻表示，因該條例內政部尚未完成核備，此次事件並無法開罰。
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