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慶祝母親節 國中生DIY做蛋糕向母親說愛

2017-05-08  15:36

〔記者蔡宗勳／水上報導〕多位高關懷家庭的國中生，今天早上參加由嘉義縣學生校外會和萬能工商合辦的「母親節蛋糕DIY烘焙體驗」，大家發揮創意製作6吋大的感恩蛋糕，要帶回家送給辛勞的媽媽或阿嬤。

今天蛋糕烘焙體驗的指導老師吳佩慈，本身是中正大學的教官，因為個人的興趣學習餐點與烘焙，擁有2張中西式乙級證照，愛心洋溢的她，得知嘉義市修緣育幼院近年因經濟不景氣，送麵包的善心人士變少了，加上送到育幼院的麵包糕點多半是即期品，為讓孩子們吃到新鮮現做又健康的糕點，吳佩慈每個月都會製作麵包糕點送到育幼院，4年來不曾間斷。

這次為讓平時接受輔導的孩子能以一己之力回報母親，吳佩慈向嘉義縣學生校外會提出DIY製作蛋糕的點子，藉由和家人分享自己的心意來增進彼此情感。

剛開始這群好動的國中生，修飾蛋糕時覺得礙手礙腳，但在吳佩慈指點與萬能學生（小老師）在旁引導下，慢慢進入狀況，最後還發揮天馬行空的創意，製作出獨一無二的蛋糕，甚至有學生製作「邢府千歲聖誕千秋」的蛋糕。

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  • 學生製作的「邢府千歲聖誕千秋」蛋糕。（記者蔡宗勳攝）

    學生製作的「邢府千歲聖誕千秋」蛋糕。（記者蔡宗勳攝）

  • 國中生DIY製作母親節蛋糕。（記者蔡宗勳攝）

    國中生DIY製作母親節蛋糕。（記者蔡宗勳攝）

  • 嘉義縣校外會與萬能工商合辦「母親節蛋糕DIY烘焙體驗」。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣校外會與萬能工商合辦「母親節蛋糕DIY烘焙體驗」。（記者蔡宗勳攝）

  • 「母親節蛋糕DIY烘焙體驗」課程。（記者蔡宗勳攝）

    「母親節蛋糕DIY烘焙體驗」課程。（記者蔡宗勳攝）

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