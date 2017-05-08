墾丁國家公園傳鱷魚出沒 港口溪水上活動暫停

港口溪水域傳有鱷魚。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-05-08 15:26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕夏天正是到墾丁戲水的好時機，但滿州佳樂水的港口水域，下午驚傳有民眾發現鱷魚現蹤，雖沒有拍下照片，卻至少有兩人目擊，當地居民緊急發動「捕鱷行動」，墾管處也要求民眾暫時不要到港口溪水域戲水。

墾管處強調，墾丁沒有鱷魚養殖場，有可能是民眾惡意放生，雖沒有照片或影像證據，仍呼籲當地暫停水域活動，待釐清真相。