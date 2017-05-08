台東縣議員：海上游泳22公里射魚，誰辦得到？

2017-05-08 15:23

［記者黃明堂／台東報導］漁業署擬規定12海浬內禁止使用魚槍，又禁止乘船持魚槍；台東縣議員許進榮說，12浬相當於22公里，試問：誰有辦法游泳22公里之後持魚槍射魚？

台東漁民300多人今天串聯，到縣議會表達反對12海浬的魚槍管制措施，漁民批評政府官員根本是腦殘，才會訂出荒謬的管理措施。

縣議員許進榮說，此措施一看就知道是愚民政策，先規定距岸12浬不能用魚槍，接下來又規定不可以搭漁船或其他船舶持魚槍，照此規定，漁民惟一能射魚的途徑，就是游泳，1海浬等於1.85公里，換算之後，12海浬超過22公里，有誰能帶魚槍在海上游22公里？

漁民說，12海浬外的海有多深，官員知道嗎？有500公尺深，如何潛水射魚？

一位漁民說，從小到大拿魚槍射魚，都靠「一口氣」，沒背水肺，大吸一口氣後下潛，只有幾10秒的時間也可找獵物後射出，光是這樣，都已耗盡體力，怎有可能長泳22公里射魚。

更令漢人漁民難以接受的是，此管理辦法以傳統文化因素，原住民不受限制，漁民質疑傳統文化的認定獨厚原住民。綠島漁民田亦生說，他的祖先在1804年移民綠島，代代拿魚槍捕魚，對他們而言，就是傳統文化。