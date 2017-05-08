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台大解聘程序仍在跑 張正琪控：校方不讓我領錢

因台大所、院、校解聘流程不一，因此郭明良與張正琪目前仍保有教職。雖解聘流程尚未跑完，但學校已單方面禁止張到學校授課、報帳，張為此抨擊台大作法不合理。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-08  17:28

〔即時新聞／綜合報導〕台大論文造假案，在今年2月底時，台大教評會決議解聘生化科學所教授郭明良、口腔生物科學研究所教授張正琪。科技部與教育部也在3月底時，公布台大論文案審議結果，查出18篇論文中有7篇違反學術倫理，針對郭明良等8人進行處分，但因台大所、院、校解聘流程不一，程序尚未處理完畢，因此郭明良與張正琪目前仍保有教職。

據《上報》報導，台大論文造假案中，校長楊泮池宣布不續任，其餘涉案教授蘇振良、譚慶鼎等人也都陸續離開台大校園，台大主祕林達德表示，目前遭解聘教授在所、院、校「三級三審」的流程不一，張正琪與郭明良的解聘都未處理完畢，因此仍保有教職，張正琪也能繼續使用所屬的口腔生物科學研究所，但郭明良已先行搬離實驗室，校方並不清楚搬離的原因為何。

在科技部審議結果中，郭明良及張正琪皆遭停權8年，前者將被追討154萬的研究指持費，後者則須繳回76萬的經費。

然而張正琪指出，目前雖三級三審仍未通過，但學校已單方面禁止她到學校授課、報帳，每個月1萬元的研究主持經費也無法請領，張抨擊台大作法不合理，因科技部向她追討的76萬元，應該是要領到今年7月。

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  • 涉案教授郭明良雖仍保有教職，但已先行搬離實驗室。（資料照，記者劉信德攝）

    涉案教授郭明良雖仍保有教職，但已先行搬離實驗室。（資料照，記者劉信德攝）

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