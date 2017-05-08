嗆詠春「去打CPR安妮」 館長要葉問甥來打10個
2017-05-08 16:26
館長批評詠春，打的是不會動的木人樁，不如去打CPR的安妮好了。（圖擷自館長成吉思汗YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕最近中國傳統武術和現代格鬥兩派間的戰火越演越烈，學習散打的館長就批評葉問外甥，打的是不會動的木人樁，不如去打CPR的安妮好了，更放話要對方來1個打10個。
之前葉問外甥盧文錦曾表示，「要打就不要學武術，去買西瓜刀砍就好啦！」據《三立》報導，館長對此不滿回應，講的是徒手格鬥，盧文錦怎麼會扯到帶刀帶槍，「那按核彈不是比較快？」館長也強調，格鬥中對手會跑會動，並不像詠春打不會動的木人樁。人是會動、會還擊的，不是站在那裡的，「你不如去打安妮，CPR那個安妮啊，她不會動。」
館長也說今年要辦第2場擂台賽，他大膽預測傳統武術界沒人來。這讓盧文錦聽不下去表示，這整件事情就是很滑稽的動作，「你說不實在的他真的可以打，你說實在的再過2年他就不可以打了。」盧文錦也說，傳統武術著重武德，但館長卻認為那沒有實戰效益，而且兩者不一樣無法比。
館長也大嗆盧文錦，「你葉問嘛，電影《葉問》大家都看過，1個打10個！你叫他來打10個。」
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