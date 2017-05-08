北一女學生研究淘氣精靈 獲國際科展銅獎
2017-05-08 15:19
〔記者吳柏軒／台北報導〕台北市北一女中學生林柔吟、葉冠汝研究大自然中的自然放電現象「淘氣精靈」，盼藉此了解更多閃電成因，未來達到預測與災害減損等，並代表台灣到美國參加「2017年國際永續發展3E科技競賽」，以新穎研究獲得環境汙染與管理科大會銅獎肯定。
台灣科學教育館指出，該獎是美國從2008年起開辦，針對能源、工程、環境健康與疾病預防及環境管理與汙染等項目，號召全球高中生進行科展研究，今年參展國家有62國、參展件數427件，參展師生逾千人，台灣由北一女中派出2隊4人代表出征。
其中，林柔吟與葉冠汝的作品是「淘氣精靈之產生與印度洋和閃電交互影響之研究」，她們解釋，淘氣精靈是一種高空閃電發光現象，透過台灣遙測衛星「福爾摩沙衛星2號」來觀測，透過海溫、雨量、閃電等因素，發現淘氣精靈產生與閃電強度密切相關，盼藉此了解更多閃電成因，未來達到預測與災害減損等。
另一隊鄭安琪、陳韻如則研究「廣鹽性稻田魚胚胎之內皮素對氫離子之調節作用」，研究仔魚在酸環境中如何排酸，發現當其面臨短期或長期酸環境刺激時，內皮素調節機制將略有不同，認為該議題未來可協助農漁業面對水質變異有何因應措施。
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