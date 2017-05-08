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道路養護 南市赴高雄取經

南市工務局表示，南市路平專案已成各縣市觀摩的對象，並繼續追求更好的道路品質。（記者蔡文居攝）

2017-05-08  15:15

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市工務局今天下午由主秘鄒譽名帶領一行共12人，前往高雄市政府觀摩「道路養護管理業務」。南市工務局表示，高雄市工務局已建立一套完整派工流程，除電腦化，並已行動化，足為觀摩學習。

工務局表示，道路管理層面多元複雜，南市路平專案已成各縣市觀摩的對象，但「沒有最好，只有更好」，南市除不斷參考國外先進國家做法，並學習研發適合本土性的機制，以確實達到減少申挖、施工管理及最後「只能有色差，不能有高低差」的最高道路品質與平坦度。

其中，高雄市在道路管理上建立的派工流程中行動化部份，可以讓工程單位在第一時間將路損情況，透過APP回報，並可估算搶修項目及數量，以利廠商或業務單位進行工作指派，也可立即回報系統做合理的作業數據陳報表，可以節省人力並提升效率，還可以及時提供現場維護及調配的資料，值得台南市學習。

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