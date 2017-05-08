| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
WHA倒數 蔡英文10度推特發文 墾丁國家公園傳鱷魚出沒 港口溪水上活動暫停 全大運》陳傑400公尺七連霸 金牌當作生日禮（影音） 出口連七紅！4月出口成長9.4％
 首頁 > 生活

超級比一比 彰化統測聯合招生會邀各大學同場說明

2017-05-08  14:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕高職統測剛結束，接下來大學端會前往各高職做招生說明會，為了讓學生有「同堂評比」的機會，員林家商、崇實高工、員林農工、永靖高工今年首度跨校結合，再邀請各大學前來參加「說明會」，現場有如「旅展」，學生們根據各校提供的資料「超級比一比」，有問題，馬上問，不用上網或電話查詢，比以前方便多了。

員家校長陳定宏說，過去各大學都會派「招生團隊」到各校舉辦說明會，一有「招生團隊」來，學生就得前往聽講，不僅大學端得奔波勞累，學生也覺得麻煩。

陳定宏表示，今年他們先與崇實、員農、永工協調，舉辦「聯合升學說明會」，以4校聯合邀請有興趣的學校，大家同一個空間一起「擺攤設點說明」，學生有比較的機會，今年首度舉辦，共同45間大專院校參與，給應屆畢業生全新的體驗。

大葉大學副學務長巴長泓説，通常畢業生到此時大致已選定要讀的「科群」，如何選一間適合的學校，要看學校有無提供獎學金、合適住宿環境、交通、海外學校交換交流…等，以往學生都上網查，或電話查詢，這樣沒有效率，類似的「聯合升學說明會」，對學生很有利，有實力的大學，也不怕比較，這是「雙贏」。

廣告
  • 員家、員農、崇實、永工聯合邀請各大專院校前來做升學説明。（記者顏宏駿攝）

    員家、員農、崇實、永工聯合邀請各大專院校前來做升學説明。（記者顏宏駿攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 招生 高職統測
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：超級比一比 彰化統測聯合招生會邀各大學同場說明


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.