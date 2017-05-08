超級比一比 彰化統測聯合招生會邀各大學同場說明

2017-05-08 14:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕高職統測剛結束，接下來大學端會前往各高職做招生說明會，為了讓學生有「同堂評比」的機會，員林家商、崇實高工、員林農工、永靖高工今年首度跨校結合，再邀請各大學前來參加「說明會」，現場有如「旅展」，學生們根據各校提供的資料「超級比一比」，有問題，馬上問，不用上網或電話查詢，比以前方便多了。

員家校長陳定宏說，過去各大學都會派「招生團隊」到各校舉辦說明會，一有「招生團隊」來，學生就得前往聽講，不僅大學端得奔波勞累，學生也覺得麻煩。

陳定宏表示，今年他們先與崇實、員農、永工協調，舉辦「聯合升學說明會」，以4校聯合邀請有興趣的學校，大家同一個空間一起「擺攤設點說明」，學生有比較的機會，今年首度舉辦，共同45間大專院校參與，給應屆畢業生全新的體驗。

大葉大學副學務長巴長泓説，通常畢業生到此時大致已選定要讀的「科群」，如何選一間適合的學校，要看學校有無提供獎學金、合適住宿環境、交通、海外學校交換交流…等，以往學生都上網查，或電話查詢，這樣沒有效率，類似的「聯合升學說明會」，對學生很有利，有實力的大學，也不怕比較，這是「雙贏」。