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高雄圓山飯店連年虧損 立委促2個月內提改善計畫

高雄圓山飯店。（記者張忠義攝）

2017-05-08  15:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣敦睦聯誼會經營的高雄圓山飯店連年虧損，立委李昆澤質疑只將重心放在台北圓山飯店，要求2個月內提改善計畫。

圓山飯店董事長張學舜表示，2個月內將邀集相關人士擬定改善計畫，會將高雄圓山飯店附近的綠地重新整理，重新定位為莊園式飯店，並做木棧道直通澄清湖九曲橋，發揮飯店觀光優勢，提升競爭力。

立委李昆澤今天於交通委員會質詢時，針對台灣敦睦聯誼會經營的高雄圓山飯店連年虧損，表達強烈質疑。他強調，過去提到高雄國際觀光飯店，就會想到高雄圓山飯店，如今經營狀況卻一落千丈，管理階層務必檢討重北輕南的經營思維。

李昆澤指出，高雄圓山飯店105年度已虧損1億438萬8千元，累計從102年來，共虧損5億2387萬8千元。而高雄圓山飯店的客房收入，僅為台北圓山飯店的1/10，住房率更在105年跌破6成。

李昆澤質疑，離譜的是，該飯店竟可直接「通靈」，預先編列106年度將虧損8997萬8千元，實在誇張。

李昆澤質疑，近年台北圓山飯店花費約5億元整修客房，提升平均房價，新增高檔牛排餐廳，開拓餐飲客源，反觀高雄圓山飯店僅在他爭取下，在去年投入約1千萬元，進行客房窗簾更新、走道地毯替換，投資規模與台北圓山飯店有極大差距。

李昆澤表示，高雄圓山飯店坐覽澄清湖的自然風光，地理位置優越，鄰近的鳥松、三民區是人口很多行政區，若能給予折扣優惠，應會有不少公會、工會組織，願將該飯店列為開會聚餐地點。

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