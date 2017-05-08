「啥咪狼？好狼？壞狼」 雲縣故事志工秀成果

說故事志工粉墨登場，展現戲劇魅力，現場笑聲不斷。（記者林國賢攝）

2017-05-08 14:42

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣文化處說故事志工研習結訓，糖果老師陳秀春指導志工們演出融合小紅帽等5個童話教事改編的「啥咪狼？好狼？壞狼」話劇，透過活潑動態說演方式，引領親子共築快樂故事天地。

說故事劇場在文化處兒童閱覽室舉辦，一大早研習志工們就忙著佈置會場、化妝、打扮變身，隨後用逗趣可愛的表情、聲音與動件，詮釋「啥咪狼？好狼？壞狼」中的每個角色，所散發的戲劇魅力，讓現場大大小小的民眾笑開懷。

文化處長林孟儀指出，說故事、聽故事是增進親子關係，拓展孩子視野的最佳方法之一，文化處積極培育說故事志工，挖掘縣內具有說故事熱情、理想的民眾投入訓練，把故事與閱讀的種子帶到每個鄉鎮角落，傳播快樂。