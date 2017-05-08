員林秋紅谷命名「為民谷」？ 縣長這樣說⋯

員林景觀滯洪池，年底啟用，圖為完工時完全摸擬圖。（記者顏宏駿翻攝）

2017-05-08 14:47

〔記者顏宏駿／彰化報導〕為解決員林市區水患及增加公園綠地和戶外表演場所問題，彰化縣府在員林市規畫一個類似「台中秋紅谷」的景觀滯洪池，目前該工程完成過半，預計今年9月底完工，年底就可對外開放。

縣長魏明谷今天到場了解工程進度，也希望取一個比「秋紅谷」更響亮的名稱，現場民眾起哄命名「為民谷」，魏明谷尷尬萬分，趕緊叫水資處舉行「全民票選命名」。

這個景觀滯洪池位於員林大道與大勇街口，面積1.2公頃，當初設計是因員林市區逢大雨漥地區必淹水，因此引過溝排水至現址，現場有景觀滯洪池及生態池，平日枯水期，有萬坪草皮，階梯式的看台，可作為表演場所。

由於該工程設計的初衷跟「台中秋紅谷」如出一轍，外界一直以「員林秋紅谷」稱之，今天魏明谷到場勘查時表示，「員林秋紅谷」到年底就會啟用，但「秋紅谷」畢竟是別人的名字，員林人應該有一個屬於自己的名字。

現場民眾和記者起哄，就叫「為民谷」，現場哄堂大笑，名字被拿來作文章魏明谷也頗為尷尬，即刻指示水資處展開「全民票選命名」。

縣議員陳秋蓉說，「為民谷」好像有個人崇拜的意味，有點走回頭路，最好能凸顯員林在地特色，例如蜜餞產業，酸酸甜甜，取個「甜蜜谷」之類的更討喜、親近。