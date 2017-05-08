新郎奉茶給岳父 結果自己乾杯喝光...

新郎奉茶給岳父，結果自己喝光了。（圖擷自「爆笑公社」臉書社團）

2017-05-08 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣結婚儀式中，有新郎新娘向對方父母奉茶的習俗。不過有一名新郎真的是「新手上路」，在奉茶給岳父時，竟然自己把茶一口喝光，周遭親友見狀驚呼連連，新郎還傻傻地不知道發生甚麼事。

「爆笑公社」臉書社團上傳了這段影片，只見一對新人正跪在長輩面前準備奉茶，岳父正要伸手拿女婿手上的茶杯時，女婿竟然仰頭把茶一飲而盡，旁邊的新娘看了嚇得身體一軟，輕拍老公的肩膀想提醒他。

結果新郎似乎弄不清楚為何親友們都在尖叫，連妻子都要拍他肩膀，臉上表情相當疑惑，讓許多網友見狀笑到在地上打滾，許多人都打趣地表示，這次結婚沒有經驗，「下一次就不會出糗了」。